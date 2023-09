Mehrjährige Haftstrafe Angeklagter will dreimal mit gestohlenen Transportern Richtung Polen – und scheitert an sich selbst Von Heiko Kluge | 21.09.2023, 11:30 Uhr Ein 57-Jähriger hatte mehrfach versucht, gestohlene Fahrzeuge nach Polen zu schaffen. Dort angekommen ist er nie. Foto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down

In drei Fällen versuchte ein 57-jähriger Pole hochwertige Transporter zu stehlen und in sein Heimatland zu überführen. Zweimal scheiterte er an seiner Müdigkeit, einmal an einer vereisten Straße. Nun verurteilte das Amtsgericht den Mann zu einer mehrjährigen Haftstrafe.