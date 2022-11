Drei Kinder, Hund und Hof in Dissen: An Langeweile leiden Mona und Michael Dunker nicht. Foto: Petra Ropers up-down up-down Logo NEO Stadtkind in der Landwirtschaft Mona und Michael Dunker leben in Dissen den Traum vom kleinen Hof Von Petra Ropers | 15.11.2022, 14:24 Uhr

Eigentlich war Mona Dunker eine waschechte Stadtpflanze: In Aachen aufgewachsen, in Münster studiert – jetzt bewirtschaftet die 28-Jährige mit ihrem Mann Michael einen Naturland-Hof in Aschen. Und ist begeistert: „Für das Familienleben ist das einfach schön!“