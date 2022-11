In Dissen ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Symbolfoto: imago images/xcitepress/Christian Essler up-down up-down Hoher Sachschaden Dissener will Öl auf Herd erhitzen und setzt Wohnung in Brand Von Christopher Bredow | 28.11.2022, 21:28 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Mehrfamilienhaus in Dissen hat es am Montagabend gebrannt. Ein Mieter hatte Öl auf den Herd gekippt.