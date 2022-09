Michael Wojak verlässt das Schulzentrum Dissen. Zum Abschied bewies der Hausmeister und Reservist seine Kochkünste in der Feldküche. Foto: Petra Ropers up-down up-down Von Fledermäusen, Eis und Kletterkünstlern Michael Wojak fast 16 Jahre Hausmeister des Dissener Schulzentrums Von Petra Ropers | 28.09.2022, 15:00 Uhr

Zum Abschied warf er für Freunde, Wegbegleiter und Kollegen seine Feldküche an: Nach knapp 16 Jahren verabschiedete sich Michael Wojak als Hausmeister des Schulzentrums in Dissen. So manche Erinnerung an Lustiges und Kurioses nimmt er mit an seinen neuen Arbeitsplatz.