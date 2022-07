In der Menseria Dissen wird jeden Tag frisch und hochwertig gekocht - durch Schulschließungen im Lockdown ist die Bilanz in Unordnung geraten. FOTO: Petra Pieper up-down up-down Caterer der Noller Schlucht Menseria in Nöten: Warum die Stadt Dissen mit 70.000 Euro einspringt und | 21.07.2022, 12:41 Uhr Von Hauke Petersen Petra Pieper | 21.07.2022, 12:41 Uhr

Corona hat es vielen Gastronomen schwer gemacht, auch der Menseria in Dissen. Der organisatorisch zum Lernstandort Noller Schlucht gehörende Caterer ist in finanzielle Not geraten. Nun sollte die Stadt, also letztlich der Steuerzahler, helfen.