Mit einer Menschenkette rund um das Werksgelände hatten 3000 Menschen vor vier Jahren gegen die damals geplante Homann-Schließung demonstriert. Lohnverzicht zahlt sich nicht aus: So kam es zum Aus für Homann in Dissen Von Stefanie Adomeit | 01.07.2021, 08:12 Uhr

Per Aushang wurden die 800 Mitarbeiter von Homann in Dissen am Dienstag darüber informiert, dass ihr Salat-Werk Ende des Jahres geschlossen wird. 400 Menschen verlieren den Job. Schlusspunkt einer Reihe von Krisenjahren.