Unter anderem stehen Fans des VfL Osnabrück im Tunnel der A33 bei Dissen im Stau. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down VfL-Fans stehen im Stau Lkw brennt auf A33 bei Dissen – Fahrtrichtung Bielefeld aktuell gesperrt Von Hannah Baumann | 08.05.2023, 17:40 Uhr

Auf der A33 ist am Montag ein Lkw-Auflieger in der Abfahrt Dissen-Süd in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Bielefeld ist aktuell gesperrt.