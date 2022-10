Stimmabgabe bei der Landtagswahl Niedersachsen - sieht einfach aus, ist es in der Regel auch, manchmal bauen sich aber scheinbar unüberwindliche Hürden auf, wie zum Beispiel am Sonntag in Dissen. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Mit Briefwahlunterlagen im Wahllokal Warum ein Stimmzettel in Dissen im Papierkorb statt in der Urne landete Von Michael Schwager | 11.10.2022, 19:15 Uhr

Eine Beteiligung an der Landtagswahl von nur 60 Prozent bringt viele zum Grübeln: Wie holt man die Leute an die Wahlurne? Eine Dissenerin fühlte sich am Sonntag allerdings eher an der Stimmabgabe gehindert als dabei unterstützt.