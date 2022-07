Für den Höhepunkt des Abends allerdings sorgte Schwöppe selbst: Er nahm sich in der Rolle der Hauptfigur in der „Neuen Zeitung Dissen“ selbst aufs Korn: Brillant und pointiert mit Charme, Witz und Selbstironie gewürzt, was das honorige Publikum mit Tränen in den Augen und stehenden Ovationen zu Beifallsstürmen hinriss.

„Ich bin sprachlos, aber ich wusste, dass es so kommen würde“, wandte sich Schwöppe schmunzelnd an seine Vorredner, die den Schulleiter, der nach über 40 Jahren im Schuldienst nun in den Ruhestand versetzt wird, in ihren Lobesreden mit all seinen Vorzügen und positiven Charaktereigenschaften gelobt und gewürdigt hatten: „Stark übertrieben und glorifiziert“, stellte der 65-Jährige klar, der dann aus seiner Sicht der „Neuen Zeitung Dissen“ schilderte, dass jedermann sich freute, dass „ er endlich geht“: Weil er als Schulleiter stets von der Stadt immense Summen für die Ausstattung der Schule verlangt, weil seine Sekretärin den Dienst nur im Beisein ihres Mannes überstehen kann und weil er als Teamplayer sein Kollegium auf Tapp hält. Auch Bürgermeister Holger Richard äußerte sich in einem „Dankschreiben“ höchst erfreut, dass Schwöppe nicht als Bürgermeister in Bad Laer tätig ist, denn sonst würde er – Richard – noch immer in Münster studieren.

So sehr der humorvoll vorgetragene Beitrag das Publikum erheiterte, so aufrichtig würdigten zuvor Schuldezernent Wilfried Gillmann und Bürgermeister Hartmut Nümann das Wirken von Joseph Schwöppe: „Mit großem Bedauern“ nehme die Schulbehörde das Ausscheiden zur Kenntnis, äußerte sich Gillmann, der die wertvolle Mitarbeit, Einsatzfreude, fachliche Qualität, Zuverlässigkeit und die hohe Belastbarkeit würdigte.

„Morgens der Erste und abends der Letzte, ein Indiz, dass Joseph Schwöppe die Arbeit Freude bereitet hat“, skizzierte Hartmut Nümann, der neben der Kompetenz und der Liebenswürdigkeit des Schulleiters auch dessen Schlitzohrigkeit in den Fokus rückte.

Schwöppe habe die Interessen der Schule und seiner Kollegen immer vehement vertreten, seiner Nachfolgerin Katrin Pannenborg werde eine funktionierende Schularbeit übergeben.

Worte des Dankes und der Anerkennung richteten neben den Schulleitern benachbarter Schulen, Vertreter des Kollegiums und der Eltern auch Kenneth Okorie als Verbindungsmann der St. Gregory School aus Amiri an Joseph Schwöppe. Er musste den Zuhörern in der Raterunde „Wer wird Pensionär?“ beweisen, wie gut er seine Kollegen privat kennt und dass er den Anforderungen eines Ruheständlers gewachsen ist. Mit Tänzen, Gesang und leckerem Kuchen sagten schließlich die Tanz-AG, der Chor, das Kollegium der Hauptschule und der früheren O-Stufe „auf Wiedersehen“, ehe sich die Gäste bei Speisen und Getränken angeregt unterhielten.