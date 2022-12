Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad kam es am Morgen am Dissener Bahnhof. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Unfall am Dienstagmorgen Pedelec-Fahrer in Dissen schwer verletzt Von Anke Schneider | 20.12.2022, 08:30 Uhr | Update vor 56 Min.

Am Dienstagmorgen um 7.43 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfall an der Straße Am Bahnhof gerufen. Dort hatte eine Autofahrerin einen Pedelec-Fahrer angefahren.