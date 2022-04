Jonas Manke hat eine Karriere hingelegt, von der viele nur träumen können. Er entwickelte im Alleingang ein Computerspiel. FOTO: Anke Schneider Plötzlich Partner von Nintendo Jonas Manke aus Werther erhält für „Omno“ Deutschen Computerspielpreis Von Anke Schneider | 10.04.2022, 10:15 Uhr

In München wurde Ende März auf einer feierlichen Gala der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Zahlreiche Preisträger durften sich über Auszeichnungen und Preisgelder freuen. Einer von ihnen ist der in Ostercappeln geborene Jonas Manke, der heute in Werther lebt. Sein Spiel „Omno“ ist durchaus etwas Besonderes.