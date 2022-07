Auf viele Besucher beim Jazz-Festival in Dissen freuen sich (von links) Wolfgang Simon und Hans Biewener vom Jazz-Club, Ralf Hellige von der Sparkasse Osnabrück und Josef Diekmann von Dieter-Fuchs-Stiftung. FOTO: Petra Ropers up-down up-down Highlights von Dixieland bis Swing Jazz-Festival mit internationalen Bands am Bahnhof Dissen Von Petra Ropers | 21.07.2022, 16:40 Uhr

Zeitlos, ansteckend und stets auf höchstem musikalischem Niveau: Mit diesen Attributen empfiehlt sich das Sparkassen-Jazz-Festival am Dissener Bahnhof. Am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juli, erwartet die Besucher wieder facettenreicher Musikgenuss in entspannter Atmosphäre.