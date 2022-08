Straßenlaternen leuchten in der Regel nachts. In Dissen leuchteten sie am Montag auch tagsüber. Foto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Bürger wundern sich Warum Straßenlaternen in Dissen manchmal tagsüber leuchten Von Anke Schneider | 30.08.2022, 14:44 Uhr

Am Montagmittag erhitzten leuchtende Straßenlaternen in vielen Straßenzügen in Dissen die Gemüter einiger Bürger. Der Grund dafür waren Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, berichtet Bürgermeister Eugen Görlitz.