Kurz vor dem Ziel steckengeblieben In Dissen im Fahrstuhl eingesperrt - Feuerwehr hilft Von Michael Schwager | 03.12.2022, 15:46 Uhr

Am Samstag saß eine Person am Dissener Westring bei Fuchs-Gewürze in einem Fahrstuhl fest - die Feuerwehr konnte helfen.