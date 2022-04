Sie alle erinnerten sich gern an die Schulzeit, zuletzt mit ihrem Klassenlehrer Oskar Krullmann, von dem sie viel lernten und auf dem Weg ins Leben mit dem Zeugnis der mittleren Reife in der Tasche für Beruf und Familie wertvolle Tipps mitnahmen. Ein dickes Album mit Fotos und Aufzeichnungen aus der Schulzeit hatte Walter Kneiert mitgebracht, darin blätterten sie jetzt eifrig: „Ach ja, so war das damals“ machte dabei die Runde. Alle jene, die nun weit entfernt wohnen, zeigten sich erstaunt über die vielen Veränderungen in Dissen und Bad Rothenfelde, wo man bei herrlichstem Sonnenschein die Gradierwerke und den Rosengarten in Augenschein nahm. Den Sack zu machten die ehemaligen Pennäler dann in gemütlicher Runde und mit einem guten Essen bei Warning in Aschendorf nicht ohne das Versprechen, sich möglichst bald noch einmal wiederzusehen.