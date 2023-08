Skurriles, Bewegendes, Überraschendes Ausstellung: So viel Homann steckt in Dissen und der Welt Von Dr. Stefanie Adomeit | 25.08.2023, 09:30 Uhr Noch immer spiegelt sich die Geschichte von Homann in der Stadt wider. Das zeigt auch die neue Homann-Schau im KuK-Haus. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Homann: Das war eine Welt für sich. Mit Wurzeln und Herz in Dissen und Ausläufern auf der ganzen Welt. So landete Gloria-Margarine auf italienischen Panini, wurden Homann-Fischrestaurants eröffnet, stampfte eine eigene Flotte über die Meere, wurde im Harz Holz in eigenen Küfereien zu Homann-Fässern verarbeitet.