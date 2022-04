Freuen sich über das toll ausgestattete Techniklabor an der Hermann-Freye-Gesamtschule: Bürgermeister Eugen Görlitz (von liniks), Schulleiter Jan Wessels, Josef Diemann (Dieter-Fuchs-Stiftung), MINT-Koordinatorin Vera Stenzel sowie Elternvertreterin Jessica Dömer. FOTO: Alexander Heim Programmierung am laufenden Band Hermann-Freye-Gesamtschule ist Projektschule mit Technologielabor Robotik Von Alexander Heim | 26.04.2022, 16:51 Uhr

Es ist der so genannte „Masterplan Digitalisierung“, der in Niedersachsen die Landesinitiative n-21 auf den Weg gebracht hat. Landauf, landab haben sich darauf viele Schulen beworben. Darunter, als einzige aus dem Südkreis, auch die Hermann-Freye-Gesamtschule in Dissen. Zunächst bis Juli 2023 ist sie nun tatsächlich eine der Projektschulen.