Hoffen auf weitere Begleiter für den „Walking Bus": Schulleiterin Astrid von Bockelberg, Anja Gehring von der Polizei Dissen, Katharina Horstmann, stellvertretende Elternratsvorsitzende, und „Busfahrerin" Kerstin Kormeier ( von links). Foto: Petra Ropers

Grundschule Dissen sucht weitere Begleiter „Walking Bus" statt Elterntaxi in Dissen Von Petra Ropers | 29.09.2022, 11:00 Uhr

„Katastrophal!“ So beschreibt Schulleiterin Astrid von Bockelberg die allmorgendliche Verkehrslage an der Grundschule Dissen. Abhilfe soll der „Walking Bus“ schaffen. Die ersten Routen sind bereits an den Start gegangen. Für weitere werden noch Begleiter gesucht.