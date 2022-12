Großeinsatz für die Feuerwehr in Dissen. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Gebäude an der Versmolder Straße Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz in Dissen Von Johannes Kleigrewe | 27.12.2022, 16:05 Uhr

In Dissen brennt an der Versmolder Straße ein Gebäude. Die Löscharbeiten dauern an, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.