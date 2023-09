Stadtwerke Versmold forcieren Netzausbau Große Nachfrage nach Photovoltaik: Dissener sollen Geduld aufbringen Von Hildegard Wekenborg-Placke | 14.09.2023, 09:44 Uhr Immer mehr Bürger möchten Photovoltaik-Anlagen installieren, aber manchmal ist Geduld gefragt. Foto: Imago up-down up-down

Um etwas mehr Geduld bei der Installation neuer Solaranlagen hat der Geschäftsführer der Stadtwerke Versmold (SWV), Jörg Kogelheide, die Bürger in Dissen gebeten. „Wir tun beim Netzausbau, was wir können“, versicherte er vor dem Klima-, Planungs- und Betriebsausschuss des Rates. Die SWV betrieben das Stromnetz in Dissen.