Eine Halle mit Chlorgasprodukten in Steinhagen ist abgebrannt Der Geruch der Chemikalien war auch in Bad Rothenfelde messbar. Foto: dpa/Westfalennews/Christian Müller up-down up-down Ordnungsamt entfernt Granulat Großbrand in Steinhagen: Chemiegeruch war bis nach Bad Rothenfelde messbar Von Anke Schneider | 08.02.2023, 11:07 Uhr

Der Großbrand bei der Firma Bestpool in Steinhagen am Dienstagabend hält die Gemeinde, die Feuerwehr und die Polizei weiter in Atem. Der Brand flammt auch am Mittwochmorgen immer wieder neu auf. Zudem muss herausgefunden werden, wie giftig das Granulat ist, das als Rauchniederschlag Teile des Steinhagener Gemeindegebietes bedeckt.