An einem sonnigen Montagabend treffen wir uns mit der Pilzsachverständigen Meike Becher-Del Monaco auf einem Wanderparkplatz an der Rechenbergstraße in Dissen. Von hier aus wollen wir den Wald nach Pilzen erkunden.

Mehr Informationen: Wer ist Meike Becher-Del Monaco? größer als Größer als Zeichen Schon als Kind ist Meike Becher-Del Monaco gemeinsam mit ihrem Vater auf Pilzsuche gegangen. Seit etwa zwei Jahren ist sie geprüfte Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGFM). Dafür hat die 49-Jährige eine Prüfung absolviert, bei der sie rund 20 Fragen aus 585 beantworten und einen Korb gemischter Pilzarten auf giftige und essbare Exemplare bestimmen musste. Nun ist sie unter anderem dazu befugt, Pilzexkursionen zu geben.

Meike Becher-Del Monaco ist geprüfte Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGFM).

Vorsicht bei der Pilzsuche auf eigene Faust

Wer sich mit Pilzen nicht gut auskennt oder unsicher in der Einordnung ist, sollte in jedem Fall auf den Verzehr verzichten oder einen Experten zurate ziehen. „Bei Pilzen ist es immer wichtig, dass man zur Artenbestimmung alle Merkmale abarbeitet. Eine Pilzapp würde ich dabei nicht empfehlen“, rät die Expertin. „Der interessierte Pilzsammler sollte sich immer zuerst bei einer Pilzwanderung anmelden oder einen mehrtägigen Kursus besuchen“, sagt die 49-Jährige. Ein Buch könne man unterstützend zur Hilfe nehmen. Darüber hinaus bietet sie mit weiteren ehrenamtlichen Pilzexperten über die Pilzfreunde Osnabrücker Land eine kostenlose Überprüfung des gesammelten Korbinhalts an.

Manche Pilze noch durch Tschernobyl-Katastrophe verseucht

Bereits beim Gang in den Wald hinein entdecken wir den ersten... ja, welchen denn? „Das ist der violette Lacktrichterling. Den gibt es auch noch in rot“, so die Expertin. Er ist eigentlich ein Speisepilz, aber: Aufgrund des Tschernobyl-Unfalls 1986 und einer möglichen radioaktiven Belastung rät die Expertin vom Verzehr ab. „Manche Arten sind mehr als andere verseucht. Es ist halt auch alles eine Frage der Dosis“, sagt die 49-Jährige.

Unmittelbar daneben sehen wir den süßlichen Buchenmilchling, einen Speisepilz. Pilze, aus denen Milch kommt? Habe ich zuvor noch nicht gehört. Wir ritzen die Lamellen unter dem Pilzhut an und sehen, wie die weiße Flüssigkeit entweicht.

Eine weiße Flüssigkeit entweicht aus dem Buchenmilchling.

Mit einer Kostprobe einen essbaren Täubling bestimmen

Nach etwa einer halben Stunde probieren wir einen Pilz, um sicherzugehen, dass er essbar ist. Das klingt für mich im ersten Moment nicht wie der sicherste Weg, aber ich vertraue der Pilzexpertin. Bevor wir jedoch unseren Geschmack nutzen, müssen wir alle Merkmale abarbeiten, um den Täubling erst einmal als solchen zu identifizieren - dabei müssen wirklich alle passen, so die 49-Jährige. Unter anderem schauen wir, ob Lamellen und Stiel des Pilzes leicht auseinanderbrechen. Die Struktur sollte dabei laut der Pilzsachverständigen ähnlich wie Styropor sein. Die genaue Art lasse sich aber nur mit dem Mikroskop bestimmen.

Volontärin Sara Streiter macht eine Täublingsprobe.

„Für den Pilzsammler ist, wenn er den Täubling dann erkannt hat, nur wichtig, dass ein mild schmeckender Täubling essbar wäre und ein scharf oder bitter schmeckender nicht essbar ist“, erklärt sie. „Roh sind generell alle Wildpilze giftig, deshalb sollte man die Täublingsprobe auch niemals herunterschlucken“, so die Pilzexpertin. Ich probiere ein kleines Stück, der Geschmack erinnert an Radieschen. Die Pilzexpertin probiert ebenfalls und stuft ihn als mild und somit essbar ein. „Man sollte Pilze bei der Zubereitung 20 Minuten durchgaren, da es sonst zu einer falschen Pilzvergiftung kommen könnte.“

Mehr Informationen: Was ist eine falsche Pilzvergiftung? größer als Größer als Zeichen Unter einer falschen Pilzvergiftung spricht man, wenn ein verzehrbarer Speisepilz von Schimmel befallen ist und den Menschen dadurch krank macht. Ähnlich wie bei Lebensmittelvergiftungen können Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Bauchkolik, Schüttelfrost oder Kreislaufkollaps auftreten.

Viele Vergiftungen durch den Grünen Knollenblätterpilz

Der Perlpilz gehört zur Gattung der Wulstlinge.

Nur ein paar Schritte weiter finden wir einen sogenannten Perlpilz. Er gehört laut Meike Becher-Del Monaco zur Gattung der Wulstlinge. „In dieser Gattung gibt es auch den giftigsten Pilz bei uns, nämlich den Grünen Knollenblätterpilz, wo auch jährlich immer viele Vergiftungen vorkommen“, erzählt sie. Im Gegensatz zum hier vorliegenden Perlpilz befindet sich beim giftigen Artgenossen die Knolle in einem Sack. „Das allerwichtigste Merkmal beim Perlpilz ist, dass er an verletzten Stellen rötet“, sagt sie. Und das macht wirklich nur der und sonst keiner aus der Gattung, fügt sie hinzu. Der Perlpilz ist laut Expertin zwar essbar, sollte aber sehr schnell verzehrt werden, da sonst bereits die Zersetzung beginnt und es zu einer falschen Pilzvergiftung kommen könnte.

Beim nächsten Pilz soll ich meine Nase benutzen. „Wonach riechts?“, fragt mich die Expertin. Das könnte alles sein, gebe ich ehrlich zu. „Man hat immer gesagt, es riecht nach Kartoffelkeller“, sagt sie. Es ist der giftige Gelbe Knollenblätterpilz - kein Speisepilz.

Sieht aus wie eine Kartoffel, ist aber giftig

Wir begutachten den essbaren Breitblättrigen Schwärz-Täubling und den essbaren rotbraunen Scheidenstreifling. Noch ein paar Schritte weiter, sieht es auf dem Waldboden gar so aus, als hätte ein Karren ein paar Kartoffeln verloren. Meike Becher-Del Monaco erklärt uns, dass es sich dabei um den sogenannten Kartoffelbovisten handelt. Sieht essbar aus, ist aber giftig.

Nach etwa einer Stunde finden wir den Lieblingspilz der 49-jährigen. Es ist der Maronenröhrling. Diesen könne man laut der Expertin weder im Laden noch im Markt kaufen. Irgendwie cool, wenn man seine Gaumenfreuden erst mühsam im Wald suchen muss, so weiß man es richtig zu schätzen, denke ich mir. Nach über einer Stunde finden wir sogar noch essbare Pfifferlinge.

Zum Schluss haben wir essbare Pfifferlinge gefunden.

Pilzsuche ist am sichersten mit einem Sachverständigen

Gerade bei den Lamellenpilzen gibt es laut der Expertin so viele giftige Pilze, dass sie von einer Pilzsuche auf eigene Faust abraten würde. Es könne ja auch immer sein, dass wichtige Merkmale zur Bestimmung der Art bereits von Tieren abgefressen wurden. „Röhrenpilze sind eine einfachere Sache, aber bei Pilzen ist nichts richtig einfach“, sagt sie. Für mich steht jedenfalls fest: Wenn ich einmal Pilze sammeln gehen sollte, dann nur mit einer Expertin wie Meike Becher-Del Monaco.