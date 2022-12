In Dissen sind am Mittwoch gelbe Tonnen und Säcke nicht geleert worden. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Ersatztour angekündigt Warum die gelben Säcke und Tonnen in Dissen am Mittwoch nicht abgeholt wurden Von Finja Jaquet | 15.12.2022, 10:39 Uhr

Manch einer dürfte sich in Dissen am Mittwoch gewundert haben, dass die gelben Säcke und Tonnen prall gefüllt an der Straße stehen geblieben waren. Die Awigo erklärt den Grund und gibt auch schon einen Ersatztermin bekannt.