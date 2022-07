Das rückt ein Bandmitglied in den Mittelpunkt: Arnulf „Ulf“ Schirmer, der in Dissen ein richtig heißes Saxofon und eine singende Klarinette spielte. „Der kann alles, deshalb haben wir ihn bereits häufiger eingeladen“, berichtete Biewener. Ein Blick zur Bühne machte deutlich, dass Schirmer mächtig was drauf hatte. Angefangen vom herzerweichenden Minstrel „Carry me back to Old Virginny“, dem er einen peppigen Unterton verpasste, bis zum pumpenden „Soul Mama“ – der Bläser hat alles drauf. Er war der Mann für die Melodien und füllte diese Rolle vom ersten bis zum letzten Takt glänzend aus.

Doch ohne Hartmut Betge (Bass, Gitarre, Banjo, Gesang), Helge Hoffmeister (E-Piano) und Drummer Dirk Zühlsdorff wäre das in dieser Form nicht gelungen. Sie verfügten über ebenso viel Spielvermögen und Improvisationskönnen wie der Bandleader. Wenn das Publikum auch anfangs etwas abwartend wirkte, kam es kurze Zeit später in die Phase des Staunens und anschließend in die der Begeisterung. Titel wie „This little Light“, geschaffen für den Radiowecker am Morgen oder eine Fahrt im offenen Cabrio durch den Südkreis, das Chili-scharfe „Jambalaya“ und das emotionsgeladene „Swing low, Sweet Chariot“ machten einen klasse Auftritt perfekt.