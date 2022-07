Richtig zum Kuscheln: Leondra (10) mit einem prächtigen Farbenzwerg loh havannafarbig. FOTO: Achim Köpp up-down up-down Frabzwerge und Kleinsilber Ach wie süüüß: Schau des Rassekaninchenzuchtvereins Dissen und Umgebung Von Achim Köpp | 19.11.2012, 15:37 Uhr

1932, als in Dissen ein Kaninchenzuchtverein aus der Taufe gehoben wurde, folgten die Gründer damit wahrscheinlich eher dem Wunsch nach einem nahrhaften Braten. Seit etlichen Jahrzehnten jedoch – und besonders in einer Zeit des Überflusses an Nahrung – steht für sie der züchterische Erfolg im Vordergrund.