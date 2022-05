Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Tim Oelbermann Holzkohlegrill sorgt für Feuerwehreinsatz Schwelbrand auf der Dachterrasse eines Mehrparteienhauses in Dissen Von Arlena Janning | 08.05.2022, 13:19 Uhr

Am späten Freitagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz im Dissener Ortskern ausgerückt. Die Dachterrasse eines Mehrparteienhauses in der Großen Straße war in Brand geraten.