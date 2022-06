Zusammen viel geschafft (von links): Jutta Spiering (Stiftung Dissen) mit Piet, Anne-Giuseppa Riesenbeck (Dissen aktiv), Ursula Kück Wessel (Gedächtnistrainerin), Kerstin Kormeier und Sabine Schmitz (beide Dissen aktiv). FOTO: Bettina Klimek „Dissen aktiv“ macht schlau Entdeckertour durch Dissen mit Aufgaben für Kleine und Große Von Bettina Klimek | 10.06.2022, 09:00 Uhr

Allein, zu zweit oder in Gruppen 14 historische Orte in der Stadt finden, sie mit kleinen Aufgaben erfahren und dabei Köpfchen und Muskeln trainieren, das kann man ab Samstag in Dissen.