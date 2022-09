Deutlich über dem zulässigen Alkoholwert lag des Ergebnis eines Armetests bei einem 36-jährigen Dissener. Foto: Uli Deck up-down up-down Ein Verletzter Dissener baut Unfall mit 1,5 Promille im Blut Von Dietmar Kröger | 04.09.2022, 14:14 Uhr

Am Freitag befuhr ein 36-jähriger Dissener gegen 18.30 Uhr die Osnabrücker Straße zwischen Brinkstraße und Kreisverkehr in Richtung Dissen. In einer Rechtskurve kam der Mann laut Polizei mit seiner Mercedes C-Klasse nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fiat Punto.