Der 15. Dissener Zuckerbäckermarkt hat Tradition. Heute noch bis 18 Uhr Der 15. Dissener Zuckerbäckermarkt setzt fast vollständig auf Ehrenamt Von Thorsten Gunther | 27.11.2022, 12:54 Uhr

Seit mittlerweile 17 Jahren organisieren zwei Damen der evangelischen Kirchengemeinde den Zuckerbäckermarkt in Dissen. In den vergangenen beiden Jahren musste er wegen Corona ausfallen. Seit Freitagabend ist er in diesem Jahr geöffnet.