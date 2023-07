Die Feuerwehren Dissen und Bad Rothenfelde rückten am späten Montagabend zu einem Küchenbrand aus. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz am Abend Dissen: Topf auf Herd führt zu Brand Von Wibke Niemeyer | 11.07.2023, 09:19 Uhr

Am späten Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Dissen gebrannt. Ursache war offenbar ein Topf, der auf dem Herd vergessen wurde. Verletzt wurde dabei aber niemand.