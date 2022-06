Lisa Heuermann (rechts) arbeitet ab Herbst fest im Familienbetrieb mit ihrer Mutter Anngret Heuermann (links) und ihrem Opa zusammen. Das Besondere: Die Strickspezialisten bieten unter Lisas Namen nun Unikate für jedermann an. FOTO: Claudia Sarrazin Familienbetrieb ist kreativ und geht neue Wege Unikate für jedermann bietet Lisas Merinowelt aus Dissen an Von Claudia Sarrazin | 09.06.2022, 11:00 Uhr

Drei Generationen in einer Firma und eine neue, gut funktionierende Idee: Die Strickspezialisten von Annegret Heuermann in Dissen bieten mit der neuen Linie „Lisas Merinowelt“ Unikate für Endverbraucher an. Zuvor produzierte ihr Dissener Familienbetrieb meist für andere Firmen.