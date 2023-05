Homann ist raus und doch präsent: Ein Gebäude erinnert an Patriarch Fritz Homann, genannt „Der alte Fritz“. Foto: André Havergo up-down up-down 13 Hektar und einige Überraschungen So sieht es auf dem verlassenen Homann-Gelände in Dissen aus Von Dr. Stefanie Adomeit | 13.05.2023, 06:15 Uhr

Die Menschen sind verschwunden, Fabriken und Gebäude geblieben. Was hat Dissen mit dem Homann-Gelände eigentlich gekauft? Was ist erhaltenswert? Und was kann weg? Rundgang durch eine Stadt in der Stadt.