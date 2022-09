Die ganze Familie steht auf Trikes: Rolf Steinbrügge (ganz rechts), mit seiner Frau Karin (vorne), Tochter Julia und den beiden Enkeln Heinrich und Herrmann. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Triker bestimmen Szenerie der Stadt „Dissen skurril“: Vielfalt auf der Bühne und an den Ständen Von Bettina Klimek | 11.09.2022, 18:11 Uhr

Zum ersten Mal stach Bürgermeister Eugen Görlitz das Freibier-Fass an. Und eröffnete damit am Freitagabend das dreitägige Stadtfest „Dissen skurril“, das nach zwei Jahren Pause zum 25. Mal in der Dissener Innenstadt gefeiert wurde.