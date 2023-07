Mein erstes Schützenfest und direkt darf ich Bier trinken mit einem zweifachen Schützenkönig. Journalismus öffnet sogar die Türen zum Schützenzelt in Dissen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down NOZ-Reporterin erlebt feuchtfröhliche Premiere Aus der Redaktion aufs Schützenfest in Erpen-Timmern: Erfahrungsbericht eines Kulturschocks Von Paula Nicnerski | 26.07.2023, 17:00 Uhr

Aus kleinen Sätzen in Redaktionskonferenzen können große Aufgaben entstehen. So zum Beispiel: „Wenn du da noch nie auf ‘nem Schützenfest warst, dann mach das doch mal.“ Wenige Zeit später stehe ich zwischen Trachten und Mettbrötchen im Festzelt in Dissen. Es ist ein Kulturschock, der mich mehr mitnimmt, als ich geahnt habe.