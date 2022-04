Bekannte Gospelsongs wie '"'When Israel Was in Egypt's Land'"' oder '"'Wade in the Water'"' bekamen als Befreiungs- und Mutmachlieder eine ganz neue Bedeutung. Diese Bedeutung haben sie auch heute noch als Hinweis darauf, dass Gott Kraft und Hilfe gibt und Menschen befreit - zu biblischen Zeiten das Volk Israel, im letzten Jahrhundert die schwarzen Sklaven und auch heute Menschen, die die mutmachende Botschaft hören.

Weg in die Freiheit

Aber auch die neu komponierten Gospelsongs fanden in der spannenden Geschichte ihren Platz, wenn die Kinder '"'Gib nicht auf'"' oder '"'Nordstern'"' sangen. Dieser Stern half den Sklaven auf der Flucht, den Weg in die Freiheit zu finden.

Den Freudentanz nach der Befreiung zeigten die '"'Dancing Chicks'"' mit einem Gastauftritt unter der Leitung von Lisa Beckmann, Sarah Wilken und Vanessa Rajkowski. Die Solisten der Chöre sangen und rappten die deutschen und englischen Texte gekonnt und rhythmisch, so dass der Abend ein gelungenes Wechselspiel von Chor, Solisten und Geschichtenerzählerinnen bot.

Das Kindermusical von Sylvia Mansel und Hanjo Gäbler gehört zur erfolgreichen Musicalreihe der '"'Creativen Kirche Essen'"'. Für die '"'Singmäuse'"' und die erst vor wenigen Monaten gegründeten '"'Singing Rats'"' war es eine doppelte Premiere: In neuen T-Shirts führten sie zum ersten Mal gemeinsam ein Musical auf.