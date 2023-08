Sechs Routen in der Region Kein Auto? Dissen ist jetzt ans Piumer Linien-E-Carsharing angebunden Von Dr. Stefanie Adomeit | 09.08.2023, 07:09 Uhr Zum LEC-Start am Rathaus kamen neben dem Dissener Bürgermeister Eugen Görlitz und Ratsmitgliedern von der Stadt Borgholzhausen Bürgermeister Dirk Speckmann, sein Allgemeiner Vertreter Ralf Vieweg und Mobilitätsmanager Peter Thoelen, Leif Blum vom Projektpartner Westenergie, Stephan Malenica und Marcel Salzburg von der Transdev. Foto: Marion Turkewicz/Stadt Dissen up-down up-down

Wer am Bahnhof Borgholzhausen steht und ein Auto für die Anbindung nach Dissen braucht, kann das jetzt ganz bequem per App organisieren. Am Piumer Bahnhof stehen E-Autos, die jeder bei Bedarf buchen kann.