Viele Straßenschäden wären zu beheben - eine Liste in Dissen soll Prioritäten setzen. Foto: Petra Pieper up-down up-down Stadt setzt Prioritäten Diese Straßen in Dissen sollen in diesem Jahr saniert werden Von Petra Pieper | 05.03.2023, 11:23 Uhr

Wenn der Rat an diesem Montag dem einstimmig gefassten Beschluss des Bau- und Wegeausschusses und der Empfehlung des Finanzausschusses folgt, werden in Dissen in diesem Jahr mehrere Straßen instand gesetzt. Ein Überblick.