Jochen Daut ist aktuell der Herrscher über Schrauben, Rohrleitungen und Hochregallager. Der Einkaufsleiter von Progressu betreut die Vermarktung der Homann-Maschinen aus Dissen. Foto: André Havergo up-down up-down Zweites Leben auch für Oldies Warum in Marokko bald Feinkost aus Homann-Maschinen plumpst Von Dr. Stefanie Adomeit | 24.05.2023, 09:49 Uhr

Homann in Dissen ist Geschichte. Seine Maschinen noch lange nicht. Sie reisen in die ganze Welt und stellen wohl bald Couscous-Salat und Nacho-Sauce her.