Bernd Goldbecker konzentriert sich künftig nur noch auf seine Landwirtschaft in Borgholzhausen. Foto: Anke Schneider up-down up-down 25 Angestellte müssen gehen Bernd und Annemarie Goldbecker schließen ihr Fleischerei-Fachgeschäft in Borgholzhausen Von Anke Schneider | 25.05.2023, 15:09 Uhr

Die Kunden in Borgholzhausen und Umgebung sind geschockt. Die Fleischerei Goldbecker, ein familiengeführter Traditionsbetrieb, schließt am 30. Juni die Türen. Am Umsatz liegt es nicht, sagen Annemarie und Bernd Goldbecker. Der Behördendschungel sei schuld.