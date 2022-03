Die Polizei hat wegen des Brandes bei Kemper Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. FOTO: Sven Mechelhoff 80.000 Euro Schaden Das war Ursache des Feuers bei Kemper in Dissen-Aschen Von Stefanie Adomeit | 21.03.2022, 14:42 Uhr

In Aschen war am Sonntagabend die sogenannte Schmiede der Firma Kemper Landmaschinen in Brand geraten. Jetzt gibt es Informationen zur Entstehung des Feuers, das einen Schaden von 80.000 Euro verursacht hat.