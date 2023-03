Über Dissen gesichtet: zwei Chinook-Hubschrauber Symbolfoto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Militärhelikopter über dem Südkreis Darum sind zwei Chinook-Hubschrauber über Dissen geflogen und | 28.02.2023, 09:21 Uhr | Update vor 21 Min. Von Anika Sterna Anke Schneider | 28.02.2023, 09:21 Uhr | Update vor 21 Min.

Zwei Chinook-Helikopter sind am Montagvormittag am Himmel über Dissen aufgetaucht. Die zweimotorigen Transporthelikopter sorgten für Aufsehen. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hatte.