Im November wird Danny Strehlow die erste berufliche Hürde genommen haben. Dann ist seine Zeit im Bereich Berufliche Bildung der Osnabrücker Werkstätten beendet, und er startet ins Arbeitsleben. Möglichst auf einen Arbeitsplatz außerhalb der Werkstätten, hofft der 20-Jährige, und am liebsten in der Werkstatt von Christian Westphal.

Manfred Ende hatte Danny Strehlow lange im Blick. Denn Danny hatte seine Leistungsfähigkeit bei der beruflichen Qualifizierung in mehreren Praktika gezeigt. Es steckt mehr in ihm, als in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung erwartet wird.

Mit dieser Einschätzung behielt Manfred Ende recht. Die Vorliebe für Autos und Schraubereien hatte sich besonders gezeigt, als Strehlow an einem Bildungsprojekt der Osnabrücker Werkstatt in Hilter teilnahm, bei dem ein VW Käfer aufwendig restauriert wird. Christian Westphal pflegt gute Beziehungen zur Heilpädagogischen Hilfe, sein Anliegen ist die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung. Deshalb brauchte Manfred Ende keine lange Überzeugungsarbeit zu leisten.

Kurz: Danny Strehlow bekam einen Platz zur beruflichen Qualifizierung in der Dissener Kfz-Werkstatt 2&4 Rad-Technik. „Danny ist sehr einsatzfreudig und erledigt alle Arbeiten gewissenhaft“, lobt Christian Westphal.

Jeden Tag lernt Strehlow dazu. Sein Hauptarbeitsfeld ist das Reifenlager. Reifen zuordnen, einlagern und den Luftdruck kontrollieren – für ihn alles kein Problem. Wie alle Schrauber arbeitet Danny Strehlow am liebsten an den Fahrzeugen. Er übernimmt den Reifen- und Ölwechsel, erledigt Autowäschen und mithilfe der Kollegen das Ausbauen von Autoteilen.

Hin und wieder müssen Halle und Hof gesäubert werden. Das gehört zwar nicht zu den Lieblingsaufgaben des 20-Jährigen, aber was sein muss, muss sein. Und wenn doch einmal etwas nicht rund läuft? Christian Westphal und Danny Strehlow wissen, dass sie bei Problemen Hilfe erhalten. Manfred Ende besucht die Werkstatt regelmäßig, erkundigt sich und gibt wenn nötig Unterstützung.