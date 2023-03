Die Feuerwehr Dissen löschte den Brand in dem fleischverarbeitenden Betrieb in Dissen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Polizei ermittelt Brand in Fleischbetrieb in Dissen - Zwei Männer verletzt Von Sandra Dorn | 24.03.2023, 17:26 Uhr

Nach Angaben der Polizeiinspektion Osnabrück hat es am Freitagmorgen in einem fleischverarbeitenden Betrieb an der Dieter-Fuchs-Straße in Dissen gebrannt.