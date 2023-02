Der Wagen brannte am Freitag vollständig aus. Foto: Polizeiinspektion Osnabrück up-down up-down Zweiter Unfall am Stauende Auto auf A33 bei Dissen in Brand geraten – Tunnel bis die Abendstunden gesperrt Von Markus Pöhlking | 10.02.2023, 11:05 Uhr | Update vor 28 Min.

Auf der A33 ist am Freitagmorgen kurz hinterm Dissener Autobahntunnel ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Wegen starker Rauchentwicklung war der Tunnel bis zum Abend in eine Fahrtrichtung gesperrt.