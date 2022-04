Während in diesem Jahr am Standort Dissen 20 Azubis ihre Ausbildung erfolgreich abschlossen und 19 von ihnen in ein Arbeitsverhältnis übernommen wurden, haben gleichzeitig 23 neue Azubis hier ihre Ausbildung begonnen.

Am Standort Bad Essen-Lintorf sind es vier, in Rogätz drei und in Floh-Seligenthal einer. Um den „Neuen“ bei ihrem Berufseinstieg die Orientierung über das ganze Unternehmen zu erleichtern und erste Unsicherheiten abzubauen, ist für sie – wie seit Jahren bereits – ein „Paten-Team“, bestehend aus Azubis des 2. Lehrjahres, gebildet worden.

Von Ilka Höllmer werden die Azubis in der gesamten Lehrzeit begleitet und aktiv gefördert. „Fördern und fordern“ ist die Devise, um eine hohe Qualität der Ausbildung sowie darauf aufbauend die Sicherung von Fachkräften für das Unternehmen zu sichern.

Die Ausbildung erfolgt in den Berufen Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Fachkraft für Lagerlogistik , Elektroniker für Betriebstechnik, Fachinformatiker, Industriekaufmann im Einzelhandel sowie Chemielaborant.

Folgende Jugendliche begannen jetzt ihre Ausbildung bei Homann in Dissen: Sebastian Bartsch, Alexander Berg, Viktor Besinger, Lennart Biedendieck, Markus Dörenkämper, Philipp Hoffmann, Rustam Isin, Alexander Justus, Björn Kandelhart, Simon Karrenbrock, Oliver Korsawe, Dan Vanessa Krüp, Titzian Lang, Alexander Lause, Jennifer Leimbrink, Anna Catharina Löffler, Sven Menke, Jaqueline Rüth, Manuel Schimmel, Sandra Sinning, Robin Wessel, Dominik Wulfhorst, Dennis Zander.