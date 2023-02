Bei Dissen ist am Freitagmorgen ein Auto auf der A33 in Brand geraten. Foto: Autobahn Westfalen/Alexander Richter up-down up-down Einsatzkräfte vor Ort Tunnel gesperrt: Auto brennt auf A33 bei Dissen Von Markus Pöhlking | 10.02.2023, 11:05 Uhr

Auf der A33 ist am Freitagmorgen im Bereich Dissen ein Auto im dortigen Autobahntunnel in Brand geraten. Der Tunnel ist in der Folge gesperrt.