„Einerseits war’s eine fixe Idee. Ich hätte auch Eulen nach Athen tragen können vielleicht oder eine andere Redewendung wörtlich nehmen können“, erzählte Gastmann den mehr als 100 Gästen im Jazzclub. Warum er den Bußgang Heinrichs nachverfolgt hat, das weiß er nicht so genau. „Einfach mal davonlaufen, Pause machen“, sagte er. Immerhin: Er ist erst der zweite Deutsche, der diesen 1637 Kilometer langen Weg gegangen ist.

Gastmann ist ein brillanter Beobachter, der so detailreich erzählt, dass sich jeder in seine Situation hineinversetzen kann. Ob beim Überlebenstraining in Delmenhorst, bei den Zeugen Jehovas in einer pfälzischen Provinz oder im Genfer Luxushotel Beau Rivage, in dem Uwe Barschel einst tot in der Badewanne lag – die Gäste sind immer live dabei. Und am Ende bezwingt der 35-Jährige tatsächlich die Alpen und gelangt ins gelobte Land, in dem Zitronen und Tortellini blühen. Auf der Burg von Canossa hat er gleich zwei Ziele erreicht. Das äußere und das innere. Ruhe stellte sich ein, aber nur kurzfristig. Der quirlige Autor ist ein Mann der Taten.

Gastmann enthielt den Zuhörern im Jazzclub auch sein erstes Buch nicht vor, das ihn bekannt gemacht hat: „Mit 80000 Fragen um die Welt“. Für die NDR-Fernsehsendung „Weltbilder“ ist er um den Globus gereist, um Fragen der Menschheit zu beantworten. „Jeder Mensch hat eine Frage, die ihn von Kindesbeinen an beschäftigt“, so Gastmann. Er hat sie gesammelt und hat sich dann auf den Weg gemacht. Im Gepäck Fragen wie „Wie voll sind 1000 Russen?“, „Ist Holland in Not?“, „Warum heißt das Spanferkel Spanferkel?“, oder „Woran starb das Tote Meer?“ Gastmann hat Schafe in Neuseeland gezählt, den Elefantenführerschein gemacht und kettenrauchende Prinzessinnen in Thailand getroffen.

Der Weltreporter hat von seinen Reisen jede Menge Antworten mitgebracht. Er weiß jetzt, dass zu viel Hühnchenfleisch schwul macht und Paris immer noch die Stadt der Liebe ist. Für sein Buch wurde Gastmann im Mai 2010 mit dem Axel-Springer-Preis für junge Journalisten ausgezeichnet. Das Adolf-Grimme-Institut hatte die Reihe für den Grimme-Preis 2010 nominiert.

Die Gäste im Jazzclub hatten am Ende der Lesung auch eine Frage: Warum kommt ein junger Osnabrücker auf so viele verrückte Ideen? Die Antwort ist simpel: Dennis Gastmann ist ein Abenteurer durch und durch.