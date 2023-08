Abbruch am ersten Renntag „Land unter“ beim Stoppelfeldrennen in Dissen-Aschen – heute geht’s weiter Von Petra Ropers | 13.08.2023, 13:10 Uhr Der durchweichte Boden stellte schon auf der Startgerade hohe Anforderungen an Fahrer und Fahrzeuge. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Zwei Tage Hochspannung auf dem durchweichten Aschener Acker: Das Stoppelfeldrennen lockte bereits am Samstag zahlreiche Fans an die Strecke nahe der Versmolder Straße in Dissen. Am heutigen Sonntag geht es mit den entscheidenden Läufen weiter – und außerplanmäßig auch mit dem Langstreckenrennen um den Kuhlenbeck-Cup.