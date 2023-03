In der Woche vor Ostern führt die Autobahn Westfalen Wartungsarbeiten im A33-Tunnel zwischen Dissen/Bad Rothenfelde und Dissen/Süd durch. Archivfoto: Archiv/Uwe Lewandowski up-down up-down Wartungsarbeiten in den Osterferien Tunnel Dissen auf der A33 wird in zwei Aprilnächten voll gesperrt Von Sandra Dorn | 24.03.2023, 13:14 Uhr

Die Autobahn Westfalen kündigt Wartungsarbeiten im A33-Tunnel Dissen an. Dazu muss der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen zwischen Dissen/Bad Rothenfelde und Dissen/Süd jeweils voll gesperrt werden, und zwar in den Nächten 3./4. April und 4./5. April 2023.