Bis zu 170.000 Kubikmeter im Jahr Fischermanns will Wasser aus Dissener Brunnen zapfen

Dissen. Die Firma Sarval Fischermanns möchte zwei Brunnen der Stadt Dissen anzapfen und daraus pro Jahr bis zu 170.000 Kubikmeter Wasser entnehmen.

Das bisher als Kurt Fülling Tierprodukte bekannte Unternehmen ist in Aschen an der Versmolder Straße ansässig und firmiert seit Kurzem unter Sarval Fischermanns GmbH. Das Unternehmen entsorgt tierische Nebenprodukte. Sarval Fischermanns sammelt, transportiert und verarbeitet tierische Nebenprodukte und stellt daraus nach Informationen unserer Redaktion Fette und Proteine für Tierfutter und technische Anwendungen her.

Wie der Fachdienst Umwelt des Landkreises jetzt mitteilte, ist nach der Vorprüfung des Antrags für die geplante Entnahme aus den Brunnen eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich.